Terceira ponte em obras na BR-116 será entregue em 12 de fevereiro

Ponte sobre o arroio Contagem, em Pelotas, foi entregue nesta quarta-feira.

O cronograma de reconstrução de três pontes na BR-116, no Polo Rodoviário Pelotas, entrou na reta final. Após a liberação da segunda estrutura nesta quarta-feira (28), a Ecovias Sul confirmou a reportagem de GZH que a terceira e última ponte, que fica sobre o arroio Corrientes, no km 490, em Turuçu, tem previsão de ser inaugurada no dia 12 de fevereiro.

A entrega marcará o fim dos desvios causados por obras em pontes no trecho entre Pelotas e São Lourenço do Sul, auxiliando no fluxo em uma das principais artérias logísticas do Estado.

Nesta quarta-feira (28), às 13h, foi liberado o tráfego sobre o arroio Contagem, no quilômetro 502, em Pelotas. Assim como a primeira estrutura sobre o arroio Viúva Tereza, entregue em 20 de janeiro, a obra foi finalizada antes do prazo inicialmente previsto pela concessionária.

Investimento

O conjunto de três pontes recebeu investimento de R$ 42 milhões. A reconstrução não foi motivada apenas por desgaste, mas por uma estratégia de adaptação ao clima. Estudos hidrológicos baseados em dados do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) indicaram que as estruturas antigas não apresentavam vazão suficiente para o volume de água em eventos extremos futuros.

Segundo o coordenador de obras da Ecovias Sul, Márcio Joaquim, a entrega vai além da engenharia civil.

— Cada intervenção foi pensada para aumentar a capacidade do sistema viário e garantir a segurança. Estamos preparando rodovias para o futuro com soluções que protegem o investimento público e asseguram a continuidade operacional — afirma.

A obra também se destaca pelo baixo impacto ambiental. Segundo a concessionária, 100% do concreto das pontes antigas foi triturado e reaproveitado nos aterros das novas cabeceiras. O aço removido seguiu para reciclagem.

As etapas da obra na BR-116

20 de janeiro: Liberada ponte sobre o arroio Viúva Tereza (São Lourenço do Sul).

28 de janeiro: Liberada ponte sobre o arroio Contagem (Pelotas).