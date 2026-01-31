Polo Rodoviário de Pelotas deve registrar movimento de 142 mil veículos até segunda-feira

O trecho é monitorado por 15 câmeras, que permitem identificar panes, colisões ou qualquer bloqueio na pista. Divulgação/Ecovias Sul

O final de semana prolongado com o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, na próxima segunda-feira (2), deve aumentar o movimento nas estradas do Sul do Estado.

A concessionária Ecovias Sul, responsável pelo trecho de 457,3 quilômetros das rodovias BR-116 e BR-392 estima que 142 mil veículos circulem pelo Polo Rodoviário Pelotas.

Conforme a empresa, embora o fluxo seja intenso, ainda é menor em comparação com 2025, quando 165.684 veículos passaram pela região, que é o principal acesso para viagens entre Pelotas, Rio Grande e municípios da região.

Operação de atendimento

Durante o feriadão, serão intensificadas as inspeções de tráfego, e bases operacionais contarão com ambulância UTI, guinchos e equipes de resgate. As praças de pedágio terão reforço no atendimento, além das pistas automáticas, que ajudam a dar mais fluidez ao trânsito em horários de pico.