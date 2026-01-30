Nova ponte sobre o Rio Camaquã será entregue nesta sexta-feira, em Cristal

O tráfego de veículos no sul do Estado ganhará um reforço estratégico nesta sexta-feira (30). O ministro dos Transportes, Renan Filho, entrega a nova ponte sobre o Rio Camaquã, localizada no quilômetro 428 da BR-116, em Cristal.
A estrutura é considerada uma das obras mais importantes do projeto de duplicação da rodovia entre Pelotas e Guaíba.
Com 680 metros de extensão, a nova travessia recebeu investimento superior a R$ 88 milhões. A entrega oficial terá a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, em cerimônia agendada para às 16h.
Segundo dados do Ministério dos Transportes, circulam pelo trecho, diariamente, cerca de 4 mil veículos de carga e 2 mil de passeio.
A nova ponte busca garantir maior fluidez para o escoamento da produção em direção ao Porto de Rio Grande e segurança para os motoristas que utilizam a principal ligação entre a Região Metropolitana e o sul do Estado.
Até então, o trânsito no trecho era concentrado na estrutura antiga, que passará a operar em sentido único após os ajustes operacionais.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.