Nova ponte sobre o Rio Camaquã será entregue nesta sexta-feira, em Cristal

Travessia recebeu investimento superior a R$ 88 milhões. Divulgação / Dnit

O tráfego de veículos no sul do Estado ganhará um reforço estratégico nesta sexta-feira (30). O ministro dos Transportes, Renan Filho, entrega a nova ponte sobre o Rio Camaquã, localizada no quilômetro 428 da BR-116, em Cristal.

Com 680 metros de extensão, a nova travessia recebeu investimento superior a R$ 88 milhões. A entrega oficial terá a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, em cerimônia agendada para às 16h.

Segundo dados do Ministério dos Transportes, circulam pelo trecho, diariamente, cerca de 4 mil veículos de carga e 2 mil de passeio.

A nova ponte busca garantir maior fluidez para o escoamento da produção em direção ao Porto de Rio Grande e segurança para os motoristas que utilizam a principal ligação entre a Região Metropolitana e o sul do Estado.

Até então, o trânsito no trecho era concentrado na estrutura antiga, que passará a operar em sentido único após os ajustes operacionais.



