"Entregaremos no máximo em dois anos", diz ministro dos Transportes sobre duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas 

Foi inaugurada na tarde desta sexta-feira (30) a nova ponte sobre o Rio Camaquã, localizada no quilômetro 428 da BR-116, em Cristal. A entrega contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Com 680 metros de extensão, a travessia recebeu investimento superior a R$ 88 milhões e é considerada fundamental para evitar futuros congestionamentos na região.

As obras tiveram início em março de 2023 e precisaram ser paralisadas em 2024. Segundo o ministro, nos próximos meses também deverão ser concluídos os viadutos de Cristal e Camaquã.

— Se entregamos a maior, estamos prontos para entregar as outras também. Vários viadutos estão próximos da conclusão. Os pontilhões que vocês veem ali, é isso que estamos fazendo — afirmou Renan Filho.

Duplicação da BR-116

Durante a visita, o ministro também falou sobre a duplicação da BR-116, em especial o trecho entre Guaíba e Pelotas. Ele destacou que, apesar dos 31 quilômetros ainda não finalizados, as obras avançam em ritmo acelerado:

— No máximo em dois anos teremos a obra concluída.

Em dezembro, 85% de duplicação de 211,2 quilômetros já haviam sido concluídos. O projeto inclui melhorias, como travessias urbanas, pistas laterais, retornos operacionais, pontes e viadutos e tem um investimento total de R$ 1,6 bilhão do governo federal.

Fim do contrato da Ecovias Sul

O contrato atual da Ecovias Sul está previsto para encerrar no dia 3 março deste ano, o que gerou questionamentos sobre a transição para a nova concessionária e como será feito o atendimento de veículos e o socorro de acidentes nos trechos que atualmente são administrados pela concessionária.

— Esse ano vamos licitar a nova concessionária. Esse é o objetivo do governo federal. O socorro vai funcionar da maneira que o Estado organizar para funcionar. A gente só não pode pagar um pedágio, esse modelo é insustentável — declarou.

Duplicação do Lote-4 da BR-392, em Rio Grande

O lote 4 da BR-392, localizado no Distrito Industrial de Rio Grande, tem grande importância estratégica para o escoamento de cargas e o acesso ao porto da cidade. Questionado sobre o encaminhamento das obras nesse trecho, o ministro explicou que a duplicação da via será priorizada, seguida pelo projeto da ponte entre Rio Grande e São José do Norte.