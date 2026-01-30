Trânsito

Infraestrutura
Notícia

"Entregaremos no máximo em dois anos", diz ministro dos Transportes sobre duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas 

Ministro Renan Filho esteve na Zona Sul nesta sexta-feira (30) para entregar a nova ponte sobre o Rio Camaquã, em Cristal

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS