Com um dia de atraso, Ponte sobre o Arroio Contagem na BR-116 é liberada nesta quinta-feira

Ponte fica localizada no km 502 da rodovia. Davi Rodrigues / Ecovias Sul / Divulgação

A Ecovias Sul, empresa responsável pela administração da BR-116, comunicou que a ponte sobre o Arroio Contagem no km 502 da rodovia foi liberado na manhã desta quinta-feira (29). A concessionária havia anunciado anteriormente que o trecho tinha sido liberado nessa quarta-feira (28).

A liberação não pode ser realizada na quarta em razão de um imprevisto operacional, decorrente da necessidade de atendimento a demandas relacionadas à agenda do ministro dos Transportes, Renan Filho, que cumprirá compromissos na BR-116, em Cristal, na próxima sexta-feira (30).

O processo faz parte de um cronograma de reconstrução de três pontes na BR-116, no Polo Rodoviário Pelotas. A Ecovias Sul confirmou a reportagem de GZH que a terceira e última ponte, que fica sobre o arroio Corrientes, no km 490, em Turuçu, tem previsão de ser inaugurada no dia 12 de fevereiro.