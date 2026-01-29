Com um dia de atraso, Ponte sobre o Arroio Contagem na BR-116 é liberada nesta quinta-feira

A Ecovias Sul, empresa responsável pela administração da BR-116, comunicou que a ponte sobre o Arroio Contagem no km 502 da rodovia foi liberado na manhã desta quinta-feira (29). A concessionária havia anunciado anteriormente que o trecho tinha sido liberado nessa quarta-feira (28).
A liberação não pode ser realizada na quarta em razão de um imprevisto operacional, decorrente da necessidade de atendimento a demandas relacionadas à agenda do ministro dos Transportes, Renan Filho, que cumprirá compromissos na BR-116, em Cristal, na próxima sexta-feira (30).
O processo faz parte de um cronograma de reconstrução de três pontes na BR-116, no Polo Rodoviário Pelotas. A Ecovias Sul confirmou a reportagem de GZH que a terceira e última ponte, que fica sobre o arroio Corrientes, no km 490, em Turuçu, tem previsão de ser inaugurada no dia 12 de fevereiro.
A entrega marcará o fim dos desvios causados por obras em pontes no trecho entre Pelotas e São Lourenço do Sul, auxiliando no fluxo em uma das principais artérias logísticas do Estado.