Caminhão atinge poste e provoca bloqueio total na RS-734, em Rio Grande

Congestionamento chega a 2 km e não há previsão de liberação da rodovia. João Pedro Figueiredo/Arquivo Pessoal

O trânsito na RS-734 em Rio Grande, no sul do Estado, foi totalmente bloqueado na tarde desta quarta-feira (28), após um caminhão colidir em um poste. A estrutura quebrou e os fios energizados caíram na pista. A ocorrência foi registrada próximo ao Corredor do Mel, no Senandes.

Neste momento, equipes da CEEE/Equatorial e do Comando Rodoviário da Brigada Militar atuam para fazer a retirada dos fios da pista em segurança. Não há previsão de finalização do serviço.

— O caminhão não foi identificado pois o condutor fugiu do local após a ocorrência — afirmou o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

O congestionamento é de ao menos 2 quilômetros nos dois sentidos da rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar afirmou que, quem trafega no sentido Centro/Cassino, está sendo orientado a fazer o retorno próximo ao Haras Potra Morena. Já quem trafega no sentido Cassino/Centro só conseguirá seguir o trajeto após a liberação da pista.

* O tráfego no sentido Cassino-Rio Grande foi liberado, porém segue com muita lentidão. No sentido oposto, a previsão é de liberação próxima das 20h.



