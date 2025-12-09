Usuários reclamam de tempo mínimo e falhas em parquímetros no Centro de Rio Grande

Parquímetros da Rek Parking registram cobrança mínima de 30 minutos; condutores pedem ajuste para pagamento proporcional ao tempo usado. Thaina Martins / RBS TV

Usuários do estacionamento rotativo no Centro de Rio Grande têm demonstrado crescente insatisfação com a impossibilidade de pagar apenas pelo tempo efetivamente utilizado nas vagas. A principal queixa é a cobrança mínima obrigatória de 30 minutos, mesmo quando o veículo permanece parado por um período menor.

A regra está prevista no contrato de concessão firmado entre a prefeitura e a empresa Rek Parking, em 2019. O acordo define que o sistema deve operar com um tempo mínimo de meia hora por ticket.

— Não há previsão de mudança no contrato atualmente. Qualquer revisão precisa ser acordada com a empresa para uma alteração contratual — explica Leandro Goulart de Jesus, agente de trânsito responsável pela operação do serviço.

O documento estabelece ainda 10 minutos de tolerância e um limite máximo de duas horas por permanência na mesma vaga. As tarifas seguem o contrato: R$ 0,95 pelos 30 minutos e R$ 3,80 pelas duas horas. Hoje, a cidade conta com 50 parquímetros, atendidos por apenas dois técnicos, distribuídos em cerca de 1.500 vagas.

Além da cobrança mínima, há reclamações sobre a manutenção dos equipamentos. Entre os problemas mais citados estão papel ou moedas presas, travamentos e dificuldades operacionais.

— Eu já fui multado por dez segundos. Paguei e, três meses depois, a multa chegou porque o sistema estava fora. Eu gasto cerca de R$ 2 mil por ano com a zona azul — relata Adão Lopes Sayão, usuário do serviço.

O que diz a concessionária

A Rek Parking afirma que os parquímetros são monitorados online e que técnicos são acionados automaticamente quando é identificada alguma falha. Segundo a empresa, há manutenção preventiva a cada três meses, com verificação geral do funcionamento, possíveis danos por vandalismo e, quando necessário, substituição do equipamento.