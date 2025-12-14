Três pessoas ficam feridas após saída de pista de ônibus e caminhão na Zona Sul

Três pessoas ficaram feridas após dois acidentes registrados na BR-392, em Pelotas, entre a noite de sábado (13) e a madrugada deste domingo (14). As ocorrências envolveram a saída de pista de um ônibus e de um caminhão, ambas sem impacto no fluxo de veículos da rodovia.

O primeiro acidente ocorreu por volta da 0h15min deste domingo, no km 79 da BR-392, no sentido Canguçu–Pelotas. Um ônibus, que não transportava passageiros, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O condutor foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Pelotas em código amarelo, que indica gravidade média.

Leia Mais Morador de rua é morto a pauladas em Rio Grande

Já a segunda ocorrência foi registrada na noite de sábado, no km 80 da mesma rodovia. Um caminhão saiu da pista e tombou às margens da BR-392. Entre as três pessoas envolvidas no acidente, uma saiu ilesa, enquanto outras duas foram socorridas em estado grave, e encaminhadas ao Pronto Socorro de Pelotas.



