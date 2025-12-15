Telhado é arrastado para a pista da BR-116 em Cristal

Concessionária orienta os condutores a redobrar a atenção ao passar pelo trecho. Divulgação / Ecovias Sul

Um telhado de zinco foi arrastado para a pista da BR-116, no km 427, em Cristal, na tarde desta segunda-feira (15), em razão da força do vento e da chuva. O objeto ficou sobre a rodovia e gerou risco aos motoristas que trafegam pelo trecho.

Equipes da Ecovias Sul foram até no local e trabalharam na retirada do material com o auxílio de um guincho da concessionária. Para a execução do serviço, concluído por volta das 16h45, a pista foi bloqueada temporariamente.