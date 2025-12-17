Retorno da RS-734 no Senandes é fechado após decisão judicial em Rio Grande

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem instalou cavaletes bloqueando a entrada e a saída. Thaina Martins/RBS TV

O retorno de veículos da RS-734, no Senandes, em frente ao Country Club, em Rio Grande, foi fechado nesta semana. A medida foi adotada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) após decisão judicial solicitada pelo Ministério Público.

Para impedir a circulação de veículos no local, o Daer instalou cavaletes, bloqueando a entrada e a saída do retorno. Segundo o órgão, a decisão foi tomada porque a interdição garante maior segurança viária, mais eficiência no tráfego e melhora na mobilidade urbana.

Ainda conforme o departamento, já estão em estudo alternativas para a implantação de um novo ponto de retorno na região, mas não há prazo definido para a conclusão da análise.

Com o fechamento, motoristas que trafegam no sentido Centro–Cassino precisam seguir aproximadamente dois quilômetros a mais até a rótula em frente ao Aras Zeca Macedo para realizar o retorno. Já quem circula no sentido Cassino–Centro deve percorrer distância semelhante até a rótula de acesso ao Parque São Pedro.