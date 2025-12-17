Remoção de carreta causa bloqueio total na BR-392, em Pelotas

Uma carreta transportando soja tombou no quilômetro 80 da BR-392, próximo à região da Cascata, no sentido Pelotas.
O acidente ocorreu no final da tarde de terça-feira (16), mas a retirada do veículo da pista começou apenas nesta quarta-feira (17).
O motorista não ficou ferido. Para a execução da operação de remoção da carreta, a rodovia teve bloqueio total - a liberação ocorreu às 16h26.
A recomendação da Ecovias Sul, concessionária responsável pela rodovia e que está realizando o serviço, os motoristas que passarem pelo trecho devem redobrar a atenção.