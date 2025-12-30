Pelotas inicia instalação de placas que proíbem bicicletas nos calçadões do centro e do Laranjal

Proibição foi aprovada pelos vereadores em julho. Manuelle Motta / RBS TV

A Prefeitura de Pelotas começou a instalar placas que proíbem o tráfego de bicicletas nos calçadões do centro da cidade e em toda a extensão do calçadão da Praia do Laranjal. A sinalização vertical começou a ser colocada nesta semana e marca o início da aplicação da lei que restringe a circulação de ciclistas nesses espaços.

A medida está prevista na Lei nº 7.450/2025, aprovada pela Câmara de Vereadores em julho e promulgada no início de agosto. A legislação autoriza o Executivo a proibir o tráfego de bicicletas nos calçadões, estabelecendo que a circulação de ciclistas deve ocorrer exclusivamente nas áreas devidamente sinalizadas para esse fim.

A implantação ocorre de forma gradual, com um primeiro momento voltado à orientação da população. A fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal e de agentes de fiscalização do município. O descumprimento da norma pode resultar em advertência, multa e apreensão do veículo.