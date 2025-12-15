Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão na BR-293, em Pinheiro Machado

Sinistro foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 3h30. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um motorista, identificado como Leandro Lopes, morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na madrugada desta segunda-feira (15), no km 126 da BR-293, em Pinheiro Machado, na localidade de Vila Umbu, no sul do Estado. Ele tinha 45 anos e era natural do município de Pelotas.

O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 3h30.

De acordo com a PRF, o veículo era um caminhão trator com semirreboque, ambos emplacados em Pelotas. Conforme apurado no local, o motorista teria descido do veículo para realizar uma manutenção no sistema de freios, quando o conjunto acabou se movimentando.

O homem foi atingido e esmagado pelo próprio caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia Mais Em menos de 8 horas, duas pessoas morrem atropeladas em rodovias do sul do Estado