Motociclista de 25 anos morre após queda na BR-392, em Rio Grande

Um motociclista identificado como Giovanni Cardoso Pertence dos Santos, natural de Jundiaí (SP), morreu em um acidente no quilômetro 32 da BR-392, em Rio Grande, entre a Vila da Quinta e o Povo Novo. A ocorrência foi registrada por volta das 10h desta segunda-feira (8).
Giovanni conduzia uma motocicleta BMW no sentido Pelotas/Rio Grande quando perdeu o controle do veículo, caiu e morreu no local.
A Ecovias Sul, concessionária responsável pela rodovia, informou que o fluxo de veículos não chegou a ser interrompido.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permanece no trecho à espera da chegada da perícia.