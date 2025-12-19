Mais de 410 mil veículos devem passar pelas rodovias do sul do Estado entre o Natal e o Ano Novo; veja os horários de maior movimento

Mais de 410 mil veículos devem circular pela BR-116 e pela BR-392 no trecho de concessão da Ecovias Sul entre o Natal e o Ano Novo. A estimativa da concessionária leva em conta o período de 23 de dezembro a 4 de janeiro, que orienta os motoristas a planejarem seus trajetos com antecedência.
A empresa também divulgou uma estimativa dos horários de maior movimentação nas praças de pedágio do Polo Rodoviário Pelotas. Confira abaixo.
A concessionária afirma que irá reforçar o efetivo em 34% nos dias de maior movimento e irá dedicar 18 viaturas, entre guinchos, ambulâncias e veículos de inspeção.
Já na RS-734, o Comando Rodoviário da Brigada Militar estima um fluxo de 65 mil veículos por dia entre os dias 24 e 31 de dezembro.
Horários de maior movimento
Natal
Praça do Capão Seco - BR-392
- Sentido Rio Grande
24/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h
25/12 (quinta-feira) - das 10h às 12h e das 16h às 20h
- Sentido Pelotas
24/12 (quarta-feira) - das 16h às 19h
25/12 (quinta-feira) - das 16h às 20h
Praça do Retiro - BR-116
- Sentido Pelotas
24/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h
25/12 (quinta-feira) - das 16h às 20h
- Sentido Capital
24/12 (quarta-feira) - das 8h às 14h
25/12 (quinta-feira) - das 9h às 11h e das 15h às 19h
Ano Novo
Praça do Capão Seco - BR-392
- Sentido Rio Grande
31/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h
01/01 (quinta-feira) - das 9h às 12h e das 18h às 19h
- Sentido Pelotas
31/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h
01/01 (quinta-feira) - das 15h às 21h
04/01 (domingo) - das 9h às 11h e das 14h às 21h
Praça do Retiro - BR-116
- Sentido Pelotas
31/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h
01/01 (quinta-feira) - das 16h às 20h
- Sentido Capital
31/12 (quarta-feira) - das 8h às 14h
01/01 (quinta-feira) - das 9h às 11h e das 14h às 21h
04/01 (domingo) - das 9h às 11h e das 14h às 21h