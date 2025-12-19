Mais de 410 mil veículos devem passar pelas rodovias do sul do Estado entre o Natal e o Ano Novo; veja os horários de maior movimento

Concessionária afirma que irá reforçar o efetivo nos dias de maior movimento. Gustavo Vara / Prefeitura de Pelotas/Divulgação

Mais de 410 mil veículos devem circular pela BR-116 e pela BR-392 no trecho de concessão da Ecovias Sul entre o Natal e o Ano Novo. A estimativa da concessionária leva em conta o período de 23 de dezembro a 4 de janeiro, que orienta os motoristas a planejarem seus trajetos com antecedência.

A empresa também divulgou uma estimativa dos horários de maior movimentação nas praças de pedágio do Polo Rodoviário Pelotas. Confira abaixo.

A concessionária afirma que irá reforçar o efetivo em 34% nos dias de maior movimento e irá dedicar 18 viaturas, entre guinchos, ambulâncias e veículos de inspeção.

Já na RS-734, o Comando Rodoviário da Brigada Militar estima um fluxo de 65 mil veículos por dia entre os dias 24 e 31 de dezembro.

Horários de maior movimento

Natal

Praça do Capão Seco - BR-392

Sentido Rio Grande

24/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h

25/12 (quinta-feira) - das 10h às 12h e das 16h às 20h

Sentido Pelotas

24/12 (quarta-feira) - das 16h às 19h

25/12 (quinta-feira) - das 16h às 20h





Praça do Retiro - BR-116

Sentido Pelotas

24/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h

25/12 (quinta-feira) - das 16h às 20h

Sentido Capital

24/12 (quarta-feira) - das 8h às 14h

25/12 (quinta-feira) - das 9h às 11h e das 15h às 19h





Ano Novo

Praça do Capão Seco - BR-392

Sentido Rio Grande

31/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h

01/01 (quinta-feira) - das 9h às 12h e das 18h às 19h

Sentido Pelotas

31/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h

01/01 (quinta-feira) - das 15h às 21h

04/01 (domingo) - das 9h às 11h e das 14h às 21h





Praça do Retiro - BR-116

Sentido Pelotas

31/12 (quarta-feira) - das 9h às 14h

01/01 (quinta-feira) - das 16h às 20h

Sentido Capital

31/12 (quarta-feira) - das 8h às 14h

01/01 (quinta-feira) - das 9h às 11h e das 14h às 21h