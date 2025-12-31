Mais de 14 mil veículos passaram por pedágio em direção à Praia do Cassino nas últimas 24 horas

Concessionária registrou o maior fluxo entre 9h e 14h desta quarta-feira. Ecosul / divulgação

Mais de 14 mil veículos passaram pela praça de pedágio do Capão Seco, entre Pelotas e Rio Grande, nas últimas 24 horas, com destino à Praia do Cassino. Os dados foram divulgados pela concessionária Ecovias Sul, responsável pela administração do trecho da BR-392.

Na terça-feira (30), foram registrados 9.264 veículos passando pelo pedágio em direção a Rio Grande. Já até as 14h desta quarta-feira (31), o número chegou a 4.053 veículos.

O fluxo intenso é consequência da festa de Réveillon da Praia do Cassino, que deve reunir cerca de 100 mil pessoas no Campo do Praião, em Rio Grande. Apesar do grande volume de veículos, não houve registro de ocorrências na rodovia durante o período.

Horários de pico

Conforme a concessionária, o maior fluxo foi registrado entre 9h e 14h desta quarta-feira. Para esta quinta-feira, 1º de janeiro, a previsão é de que o movimento mais intenso no sentido Pelotas–Rio Grande ocorra entre 9h e 12h e das 18h às 19h.

Já para quem sai de Rio Grande, os horários de maior movimento devem ser entre 15h e 21h.



