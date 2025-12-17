Linhas do transporte coletivo entre Cassino e Centro terão alterações a partir desta quinta-feira

Medida também visa atender critérios de segurança viária. Rebecca Mistura / Agencia RBS

As linhas do transporte coletivo de Rio Grande que atendem o itinerário sentido Balneário Cassino - Centro terão alterações na rota a partir desta quinta-feira (18).

Com a nova definição, os ônibus que saem do Balneário Cassino em direção ao centro da cidade, após o ponto de parada na Avenida Atlântica, passam a circular pelas ruas Lisboa e Jaguarão, seguindo posteriormente pela Avenida Rio Grande.

Segundo a Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS), a alteração tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego, além de atender a uma demanda da comunidade e a critérios de segurança viária.

A decisão leva em consideração o alto nível de conflito no cruzamento da Rua Cachoeira do Sul com a Avenida Rio Grande, ponto que registra intenso fluxo de veículos e grande concentração de estabelecimentos comerciais.

Pontos de embarque

Os pontos de embarque ao longo da Avenida Rio Grande permanecem mantidos. A única exceção é o ponto localizado no cruzamento com a Rua Bagé, que foi transferido para a Rua Jaguarão.