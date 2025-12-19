Licitação para recuperação de ponte entre Pelotas e Rio Grande é adiada

Abertura das propostas, que deveria ocorrer hoje, foi remarcada. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O cronograma para a recuperação da Ponte Alberto Pasqualini, na BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, sofreu alteração nesta sexta-feira (19). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) oficializou, no Diário Oficial da União, o adiamento da licitação para as obras

A abertura das propostas, que deveria ocorrer hoje, foi remarcada para o dia 19 de janeiro de 2026, às 10h, através do site compras.

A concorrência eletrônica (nº 90317/2025) prevê a contratação de uma empresa para realizar o ciclo completo de recuperação da travessia. O trabalho inclui desde a elaboração dos estudos e projetos (básico e executivo) até a execução física das obras de reabilitação.

O valor estimado pelo governo federal para o empreendimento é de R$ 126,31 milhões. Após a assinatura do contrato, o vencedor terá prazo de dois anos e meio para entregar a estrutura pronta para o trânsito.

Breve histórico