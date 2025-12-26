Homem morre após capotamento de carro na Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas

Sinaleiras da via não estão funcionando na manhã desta sexta-feira por conta do acidente. Igor Islabão / Grupo RBS

Um homem de 31 anos morreu em um acidente de trânsito no final da noite de Natal (25), em Pelotas, no sul do Estado. A colisão, seguida de capotamento, ocorreu por volta das 23h55min na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira no entroncamento com a Avenida Domingos de Almeida, no bairro Areal.

A vítima, natural de Arroio Grande, foi identificada como Ciro Jacques Silveira Netto. De acordo com informações da Polícia Civil, ele conduzia o veículo quando perdeu o controle e capotou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Netto morreu no local antes de receber os primeiros socorros.

Agentes de trânsito foram mobilizados para orientar o fluxo e garantir a segurança na via durante o atendimento da ocorrência.

A área foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP).