Trânsito

Bairro Areal
Notícia

Homem morre após capotamento de carro na Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas

A vítima, natural de Arroio Grande, foi identificada como Ciro Jacques Silveira Netto

Joanna Manhago

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS