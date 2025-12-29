Fim de ano em Pelotas terá reforço no trânsito e mudanças nos ônibus

Linhas tiveram ajustes nos horários durante o Natal, que serão mantidos no período de recesso escolar. Volmer Perez/Secom / Prefeitura de Pelotas

A proximidade do réveillon mantém o trânsito de Pelotas em alerta. Com a expectativa de aumento no fluxo de veículos, principalmente nos acessos à Praia do Laranjal, a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) intensificou as operações de fiscalização e orientação em diferentes pontos da cidade durante o período de final de ano.

Desde a semana do Natal, agentes de trânsito atuam com efetivo reforçado na área central, onde a circulação cresceu em função das compras, eventos e deslocamentos típicos desta época. As ações também seguem em corredores viários estratégicos e locais com grande concentração de pessoas.

Para a virada do ano, a STT montou um esquema especial com agentes posicionados nos principais acessos ao Laranjal, como a Avenida Adolfo Fetter. O objetivo é organizar o fluxo, minimizar congestionamentos e orientar motoristas que se deslocam em direção à praia. As equipes das Operações Integradas permanecem em atuação contínua e podem ser acionadas conforme a demanda.

A secretaria reforça que os condutores devem redobrar a atenção nos horários de maior movimento, especialmente à noite, e lembra que dirigir após consumir bebida alcoólica é infração gravíssima e uma das principais causas de acidentes no período.

Após o réveillon, a STT dá início à Operação Verão, que prevê ações permanentes de fiscalização, orientação e monitoramento do tráfego nas principais vias de acesso ao Laranjal, com foco nos fins de semana e nos horários de pico do veraneio. O atendimento da secretaria funciona 24 horas pelo telefone (53) 3199-8384, para registro de acidentes, denúncias e informações sobre bloqueios e alterações no trânsito.

Transporte público

O transporte coletivo também opera em ritmo de final de ano. Durante o recesso escolar, as linhas urbanas seguem com a grade de horários ajustada, com a suspensão de reforços que atendiam à demanda escolar.

Em contrapartida, linhas com destino ao Laranjal passam a contar com horários adicionais, principalmente aos fins de semana, para atender o aumento de passageiros durante o veraneio.

No transporte rural, permanecem suspensos os horários das 21h45 da linha Colônia–Centro e das 23h no sentido Centro–Colônia, suspensão válida até o fim do recesso escolar.