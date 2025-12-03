“Essa seria a última viagem e depois ele iria se aposentar”, diz filho de caminhoneiro que morreu em acidente na BR-448

Nas redes sociais, Jorge tinha um perfil mais intimista, mas fazia questão de mostrar a sua rotina. Divulgação / Arquivo pessoal

Jorge Luiz Porepp, de 61 anos, estava fazendo sua última viagem de trabalho antes de se aposentar quando morreu em um acidente na BR-448, em Porto Alegre, na tarde de terça-feira (2). O caminhoneiro morava em Pelotas mas era natural de São Lourenço do Sul, no sul do Estado, e trabalhava com transporte de cargas há pelo menos 40 anos.

De acordo com o seu filho mais novo, Rafael Porepp, a relação de Jorge com as estradas “era a melhor coisa que tinha”. Ele teria começado a carreira logo que atingiu a maioridade.

— Ele já era aposentado no papel, mas seguia trabalhando para ter uma renda a mais. Ele amava viajar e conhecer o mundo com o caminhão — contou o filho.

Jorge tinha dois filhos biológicos e cinco enteados. Rafael conta que foi adotado com um ano de idade.

Nas redes sociais, Jorge tinha um perfil mais intimista, mas fazia questão de mostrar a sua rotina como caminhoneiro.

Há aproximadamente três meses ele começou a trabalhar na empresa Izair Borba Cia. Ltda, uma distribuidora de rações para cães e gatos, em Pelotas.

O caminhão que ele dirigia era da empresa, que transportava as cargas de outras regiões do Estado, para serem comercializadas.

A empresa, à GZH, disse que não vai se manifestar sobre o caso, mas afirmou que está “prestando todo apoio e solidariedade possível para a família”.

O corpo de Jorge está passando por perícia, por isso, a família ainda não tem a data e previsão para realizar o velório do caminhoneiro.

Acidente

Jorge Luiz Porepp conduzia um bitrem, que transportava carga de ração para cães de Paraí, no norte do estado, para Pelotas, onde fica a sede da Izair Borba e Cia Ltda. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, quando o caminhão que Jorge dirigia tombou na rodovia.