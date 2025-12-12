Em menos de 8 horas, duas pessoas morrem atropeladas em rodovias do sul do Estado

Duas pessoas morreram atropeladas em rodovias federais do sul do estado em um período de menos de oito horas. As ocorrências aconteceram entre às 21h45 de quinta-feira (11) e às 4h50 desta sexta-feira (12).

O caso mais recente está em atendimento pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Ecovias Sul na BR-116, entre Camaquã e Cristal. De acordo com as autoridades rodoviárias, o corpo da vítima — que não teve a identidade divulgada — foi localizado no km 408.

O carro envolvido no atropelamento não foi localizado. O acidente não está impactando no fluxo do trânsito.

A outra ocorrência foi registrada às 21h45 de quinta-feira (11), em Canguçu, na BR-392. Um homem foi atropelado por um Fiat Siena com placas de Pelotas.