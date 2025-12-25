Duas pessoas morrem e outras três ficam feridas em acidente na Praia do Laranjal

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente na madrugada desta quinta-feira (25), em Pelotas, no sul do Estado. O veículo, um Celta branco, colidiu contra um poste na Avenida Adolfo Fetter, próximo à ponte que leva à Praia do Laranjal, por volta das 5h.
As vítimas foram identificadas como Yan Brauner Teixeira, de 19 anos, e Arthur de Barros Bauer, de 18. Eles foram atendidos por médicos no local do acidente, mas não resistiram aos ferimentos.
Os outros três passageiros, todos com 19 anos, ficaram feridos, foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao Pronto Socorro de Pelotas. Não há informações de quem estava conduzindo o veículo. O caso é tratado como homicídio culposo na direção de veículo.
