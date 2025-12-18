Daer afirma que melhorias na RS-734 devem ser finalizadas antes do Natal

O objetivo do Daer é qualificar a estrada para o período de veraneio Joanna Manhago/Grupo RBS

As melhorias no trecho entre o Balneário Cassino e o trevo de acesso à Rio Grande na RS-734 devem ser finalizadas antes do Natal. A previsão é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

De acordo com o órgão foi investido R$ 1,5 milhão em manutenções da estrada. Estão sendo feitos os recapeamentos asfálticos, remendos, revitalização de sinalizações horizontais e colocação de placas, limpeza e recuperação de paradas de ônibus. O Daer afirma que o objeto é qualificar a estrada para o período de veraneio, quando o fluxo de veículos na rodovia se intensifica.

A orientação é redobrar a atenção no trecho por conta dos desvios na rodovia. Além disso, uma série de caminhões, tratores e outros maquinários circulam na região, o que também impacta no tráfego.

Bloqueio no Senandes

Simultaneamente, o Daer realizou o fechamento do retorno em frente ao Country Club. A medida foi feita após uma decisão judicial a partir de um pedido do Ministério Público.

De acordo com o promotor Marcelo Thorman, a forma como o retorno estava instalado “era um risco potencial de acidentes de trânsito”.

— A estrutura foi construída sobre uma das duas vias da estrada e para isso, uma via estava fechada para fazer o retorno. Isso causava um transtorno para a população na época de veraneio. A polícia precisava ir pro local e autorizar os veículos que passassem por cima do desvio para diminuir o transtorno que funcionava como um funil. O pedido foi principalmente pela segurança viária. Apesar da população local se sentir prejudicada, o que se busca é o interesse da coletividade — justificou.