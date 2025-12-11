Comerciantes reclamam de prejuízos e paralisações na duplicação da RS-734, em Rio Grande

Trecho reúne aproximadamente 47 comércios. Thaina Martins/RBS TV

Comerciantes de Rio Grande realizaram uma mobilização nesta quinta-feira (11) afirmando que a duplicação da RS-734 está causando prejuízos a quem trabalha no trecho. Proprietários de lojas da região dizem que o movimento caiu cerca de 50% desde o início das obras — queixa que se arrasta há mais de dois anos e se intensificou nos últimos três meses.

O projeto foi iniciado em junho de 2022, com previsão original de entrega para o fim de 2023. Desde então, sofreu ao menos duas grandes paralisações, além de atrasos provocados pelas condições climáticas.

Aproximadamente 47 estabelecimentos estão instalados no trecho entre a rótula da Junção e o pórtico de acesso à cidade, empregando cerca de 350 funcionários. Muitos comerciantes relatam dificuldade de acesso, poeira constante e clientes evitando a área.

— A empresa veio aqui, abriu os buracos, quebrou tudo e desapareceu. Nosso movimento caiu mais do que 50% desde que a obra começou. Estamos aguardando uma solução, porque já teve comércio fechando e já ocorreram demissões — afirma Cristiano Martins, proprietário da Estação do Film.

Obras, segundo grupo, provocam queda no movimento, poeira e dificuldade de acesso. Thaina Martins/RBS TV

Os empresários alegam ainda que as obras não avançaram nos últimos meses.

— Já fazem ao menos três meses que essa obra está parada no trecho. Tivemos zero manutenção por aqui, o capim chega a estar alto — diz Pierry Oliveira, proprietário da Portal Multimarcas.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que, no momento, as equipes trabalham no remanejamento das redes de água, energia elétrica e serviços de drenagem. Essa fase deve ser concluída até janeiro de 2026.