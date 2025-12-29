Colisão entre caminhão e carro é registrada na BR-116, em Pelotas

Equipe da Ecovias Sul atendeu a ocorrência; trânsito seguiu fluindo normalmente. Divulgação / Ecovias Sul

Uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio foi registrada nesta segunda-feira (29) na via marginal da BR-116, no km 524, em Pelotas. O acidente ocorreu em um trecho com acesso à Avenida Herbert Hadler, segundo informou a concessionária Ecovias Sul.

De acordo com a empresa, equipes foram acionadas e atenderam a ocorrência rapidamente. Apesar do impacto, não houve feridos.

A colisão não provocou interrupções na pista, e o fluxo de veículos segue normal tanto na rodovia quanto na via marginal. A área foi sinalizada para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho.

A Ecovias Sul orienta os condutores a manter atenção redobrada ao passar pelo local.



