Trânsito

Trânsito
Notícia

Colisão entre caminhão e carro é registrada na BR-116, em Pelotas

Acidente ocorreu na via marginal, no km 524, em trecho com acesso à Avenida Herbert Hadler; não houve feridos nem bloqueio de pista

GZH Zona Sul

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS