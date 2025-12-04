Carro desgovernado invade residência em Canguçu

Moradores da residência estavam no local, contudo, não foram atingidos. Arquivo Pessoal / Divulgação

Um carro desgovernado atingiu uma residência na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 15h, em Canguçu. A ocorrência foi registrada na rua Ester Freitas Jorge, no bairro Fonseca.

Segundo a Brigada Militar, o motorista, de 83 anos, teria calculado incorretamente o tempo de curva e acelerado o veículo. Por não ter conseguido frear, acabou atingindo a residência.

Leia Mais Caminhão de combustível pega fogo na BR-471 em Rio Grande





Fato ocorreu por volta das 15h desta quinta-feira. Arquivo Pessoa / Divulgação

O condutor passou por teste de bafômetro, que deu negativo. Após, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos braços.

Os moradores da residência estavam no local, contudo, não foram atingidos.



