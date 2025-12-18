Carro bate em casa e deixa três pessoas feridas na BR-392, em Rio Grande

Um carro colidiu em uma uma casa na beira da BR-392, em Rio Grande, e deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu no km 41, na altura da localidade do Povo Novo, no sentido Pelotas-Rio Grande da via marginal.
De acordo com a concessionária Ecovias Sul, as três vítimas estavam no veículo no momento da ocorrência. Duas delas sofreram ferimentos graves e uma teve lesões de gravidade média. Todas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Grande. A idade das pessoas feridas não foi divulgada.
A casa atingida fica na beira da via marginal. Não há relatos sobre feridos no interior da residência, mas foram constatados danos na estrutura do imóvel.
Ainda segundo a Ecovias Sul, o acidente não provocou bloqueio nem impactou o fluxo de veículos na pista principal da rodovia.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as circunstâncias da ocorrência.