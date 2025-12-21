Carreta carregada com adubo tomba na BR-392, em Canguçu

Uma carreta tombou no km 122 da BR-392, em Canguçu, na tarde deste domingo (21), no sentido Santana da Boa Vista. O atendimento à ocorrência foi realizado pela Ecovias Sul, concessionária responsável pelo trecho.
De acordo com a empresa, o condutor não se feriu e o tráfego segue fluindo normalmente, sem necessidade de interrupção da rodovia.
O veículo transportava adubo, e as equipes da concessionária atuaram no local para garantir a segurança viária e o monitoramento da situação.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.