Caminhão de combustível pega fogo na BR-471 em Rio Grande

Veículo foi localizado em chamas próximo ao acesso da rodovia na saída da Vila da Quinta. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um caminhão transportando combustível foi atingido por um incêndio na BR-471, nas proximidades da Vila da Quinta, em Rio Grande, na tarde desta quinta-feira (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h20.

Segundo a corporação, o veículo apresentou uma pane nos freios do semirreboque, o que provocou superaquecimento e resultou nas chamas. Não há registro de feridos.

O caminhão foi localizado em chamas próximo ao acesso da rodovia na saída da Vila da Quinta, sentido Santa Vitória do Palmar.