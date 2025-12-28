Caminhão com carga de bananas tomba em Bagé

Acidente não deixou feridos. Divulgação / PRF

Um caminhão com placas de Bagé tombou na manhã deste domingo (28) na rotatória entre as BRs-153 e 293, em Bagé. O veículo transportava uma carga de bananas, que ficou espalhada sobre o canteiro central. Não houve feridos e foram registrados apenas danos materiais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 61 anos, relatou que precisou realizar uma manobra brusca após outro caminhão cruzar sua preferencial. No teste do bafômetro, o condutor apresentou índice de 0,32 mg/L de álcool no sangue. Embora o valor não configure crime de embriaguez ao volante, caracteriza infração administrativa de trânsito.