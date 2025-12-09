BRs 116 e 392: serviços de ambulância e guinchos podem ser comprometidos após saída da Ecovias

A região Sul vive um cenário de indefinição às vésperas do encerramento do contrato da Ecovias Sul, que deixa de operar as BRs 116 e 392 em 4 de março de 2026. Além do fim dos pedágios, a saída abre um vazio na rede de atendimento a acidentes, já que a concessionária é responsável hoje por ambulâncias, desencarceramento, sinalização e remoção de veículos.
Sem nova empresa definida e sem anúncio de reforço estrutural por parte do governo federal, a expectativa é de que o atendimento seja absorvido por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) — todos com quadro atual e sem previsão de ampliação imediata.
Samu não recebeu plano para reforço
A Ecovias mantém 62 profissionais de saúde em seis ambulâncias dedicadas às rodovias. Com o fim do contrato, a estrutura é desativada.
A Central Reguladora do Samu de Pelotas, que atende dez municípios do corredor rodoviário, diz que não recebeu orientação oficial nem previsão de reforço de frota, equipe ou capacitação.
— Não chegou nada. Nenhuma sinalização de ampliação. O que temos, hoje, é preocupação — afirma o diretor da central, Marcelo da Rosa.
A 3ª Coordenadoria Regional de Saúde informa que trabalha para que o atendimento continue “sem prejuízo”, mas não apresentou medidas práticas para substituir a estrutura atual.
Mudanças
O desencarceramento — atualmente executado pela Ecovias, acionando os bombeiros apenas em grandes ocorrências — passará a ser 100% responsabilidade do Corpo de Bombeiros nas duas rodovias.
Mesmo assim, a corporação afirmou, em nota, que não prevê aumento de demanda operacional, o que indica que os batalhões seguirão com a mesma estrutura para atender rodovias e zona urbana.
A PRF e o Dnit ficarão responsáveis pela sinalização e orientação de trânsito. O Dnit diz estar preparado e trabalha na elaboração de editais para garantir serviços de manutenção e conservação.
— A PRF tem experiência. Vamos nos adaptar à nova realidade — afirma o chefe da delegacia de Pelotas, Daniel Pitrez.
Os oito guinchos usados atualmente pela concessionária — seis leves e dois pesados — são locados e não poderão ser revertidos ao governo federal. A partir de março, em caso de acidente, o custo da remoção do veículo será do motorista.
— O DNIT está capacitado para realizar o trabalho. Os contratos de manutenção que estão sendo elaborados preveem todos os serviços necessários na pista, como fresagem, recuperação de camadas asfálticas, micro-revestimentos, sinalização e adequações das cancelas — aponta Hiratan Pinheiro da Silveira, superintendente regional do DNIT.
Prefeituras cobram solução
A Azonasul, que reúne 23 municípios, reivindica que o Dnit assuma integralmente os serviços hoje prestados pela concessionária. A entidade entregou relatório ao TCU pedindo autorização para contratação emergencial de equipes e equipamentos.
— A Zona Sul não está preparada para assumir desencarceramento, incêndio ou remoção de veículos pesados nas rodovias — afirma o presidente da associação, Ronaldo Madruga.
O documento também foi encaminhado à ANTT e ao Ministério dos Transportes. Até o fechamento desta reportagem, ambos não haviam respondido aos questionamentos.