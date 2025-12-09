BRs 116 e 392: serviços de ambulância e guinchos podem ser comprometidos após saída da Ecovias

Empresa mantém, atualmente, 62 profissionais de saúde em seis ambulâncias dedicadas às rodovias. Ecovias Sul

A região Sul vive um cenário de indefinição às vésperas do encerramento do contrato da Ecovias Sul, que deixa de operar as BRs 116 e 392 em 4 de março de 2026. Além do fim dos pedágios, a saída abre um vazio na rede de atendimento a acidentes, já que a concessionária é responsável hoje por ambulâncias, desencarceramento, sinalização e remoção de veículos.

Sem nova empresa definida e sem anúncio de reforço estrutural por parte do governo federal, a expectativa é de que o atendimento seja absorvido por Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) — todos com quadro atual e sem previsão de ampliação imediata.

Samu não recebeu plano para reforço

A Ecovias mantém 62 profissionais de saúde em seis ambulâncias dedicadas às rodovias. Com o fim do contrato, a estrutura é desativada.

A Central Reguladora do Samu de Pelotas, que atende dez municípios do corredor rodoviário, diz que não recebeu orientação oficial nem previsão de reforço de frota, equipe ou capacitação.

— Não chegou nada. Nenhuma sinalização de ampliação. O que temos, hoje, é preocupação — afirma o diretor da central, Marcelo da Rosa.

A 3ª Coordenadoria Regional de Saúde informa que trabalha para que o atendimento continue “sem prejuízo”, mas não apresentou medidas práticas para substituir a estrutura atual.

Mudanças

O desencarceramento — atualmente executado pela Ecovias, acionando os bombeiros apenas em grandes ocorrências — passará a ser 100% responsabilidade do Corpo de Bombeiros nas duas rodovias.

Mesmo assim, a corporação afirmou, em nota, que não prevê aumento de demanda operacional, o que indica que os batalhões seguirão com a mesma estrutura para atender rodovias e zona urbana.

A PRF e o Dnit ficarão responsáveis pela sinalização e orientação de trânsito. O Dnit diz estar preparado e trabalha na elaboração de editais para garantir serviços de manutenção e conservação.

— A PRF tem experiência. Vamos nos adaptar à nova realidade — afirma o chefe da delegacia de Pelotas, Daniel Pitrez.

Os oito guinchos usados atualmente pela concessionária — seis leves e dois pesados — são locados e não poderão ser revertidos ao governo federal. A partir de março, em caso de acidente, o custo da remoção do veículo será do motorista.

— O DNIT está capacitado para realizar o trabalho. Os contratos de manutenção que estão sendo elaborados preveem todos os serviços necessários na pista, como fresagem, recuperação de camadas asfálticas, micro-revestimentos, sinalização e adequações das cancelas — aponta Hiratan Pinheiro da Silveira, superintendente regional do DNIT.

Prefeituras cobram solução

A Azonasul, que reúne 23 municípios, reivindica que o Dnit assuma integralmente os serviços hoje prestados pela concessionária. A entidade entregou relatório ao TCU pedindo autorização para contratação emergencial de equipes e equipamentos.

— A Zona Sul não está preparada para assumir desencarceramento, incêndio ou remoção de veículos pesados nas rodovias — afirma o presidente da associação, Ronaldo Madruga.