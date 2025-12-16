BR-392 é totalmente bloqueada em Pelotas para retirada de carreta acidentada

Operação visa remover veículo que está parado no local desde o dia 13 de dezembro. Divulgação / Ecovias Sul

A BR-392 está totalmente bloqueada no quilômetro 80, em Pelotas, para a retirada de uma carreta envolvida em um acidente. A operação, conduzida pela Ecovias Sul, começou às 9h48 da manhã desta terça-feira (16) e exige a interdição completa da rodovia para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.

Segundo a concessionária, a previsão é de que o trecho seja liberado para o tráfego em aproximadamente uma hora e meia, contadas a partir do início da operação.

A ação tem como objetivo remover o veículo que permanece no local desde o grave acidente registrado no dia 13 de dezembro, por volta das 21h37. Motoristas devem buscar rotas alternativas e acompanhar as atualizações sobre a liberação da via.

Atualização: a Ecovias Sul confirmou que o serviço foi concluído às 11h22 e que o fluxo de veículos está fluindo normalmente em ambos os sentidos do trecho.



