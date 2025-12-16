Trânsito

BR-392 é totalmente bloqueada em Pelotas para retirada de carreta acidentada

Interdição ocorre no km 80 desde as 9h48 desta terça-feira (16); previsão da Ecovias Sul é liberar o tráfego em cerca de uma hora e meia

Igor Islabão

