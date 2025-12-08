Acidente na BR-293 mata motorista e deixa dois feridos em Pinheiro Machado

Sinistro foi registrado na região da Serra do Veleda. Divulgação / PRF

Uma colisão frontal deixou uma mulher de 39 anos morta na noite deste domingo (7) na BR-293, em Pinheiro Machado. O acidente ocorreu por volta das 19h, no km 122 da rodovia, na região da Serra do Veleda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um Chevrolet Prisma, com placas de Candiota, e uma Fiat Toro, emplacada em Pinheiro Machado. A motorista do Prisma, natural de Bagé, morreu no local devido à gravidade das lesões. A vítima foi identificada como Janaína Oliveira da Silva.

Na Toro, estavam duas pessoas que ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital em Pelotas para atendimento médico.

Equipes da PRF permaneceram no local orientando o trânsito e coletando informações para o laudo pericial. Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Instituto-Geral de Perícias (IGP) também atuaram na ocorrência.