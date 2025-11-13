Trevo de acesso a Piratini na BR-293 passa por reformulação e terá rotatória

Previsão é que os trabalhos sejam concluídos em janeiro de 2026. Divulgação / Dnit

O trevo de acesso a Piratini, na BR-293, está em obras para modificações na área central do cruzamento. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a medida busca melhorar o fluxo nos acessos da rodovia, que liga a Zona Sul e a região da Campanha.

As obras consistem no fechamento da área central dos trevos, impedindo o cruzamento direto da pista. A mudança obrigará os motoristas a contornar a estrutura em uma rotatória.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em janeiro de 2026.