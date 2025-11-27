Trecho da BR-116 em Pelotas fica totalmente bloqueado após desmoronamento de estrutura de viaduto

Parte da estrutura do viaduto da Avenida 25 de Julho, na BR-116, em Pelotas, desmoronou na madrugada desta quinta-feira (27). A pista principal no sentido Pelotas - Porto Alegre está totalmente bloqueada.
De acordo com a Ecovias Sul, o material desabou por volta da 1h30. O fluxo no trecho está sendo desviado pela via marginal com apoio de equipes da concessionária que estão sinalizando a região com cones e delineadores.
A Ecovias afirma que uma equipe de engenharia será acionada para analisar os danos, definir o projeto de recuperação e adquirir os materiais necessários para executar a obra. Esse processo pode durar aproximadamente dois meses.