Trecho da BR-116 em Pelotas fica totalmente bloqueado após desmoronamento de estrutura de viaduto

Alicerce integra viaduto da Avenida 25 de Julho. Stéfane Costa / RBS TV

Parte da estrutura do viaduto da Avenida 25 de Julho, na BR-116, em Pelotas, desmoronou na madrugada desta quinta-feira (27). A pista principal no sentido Pelotas - Porto Alegre está totalmente bloqueada.

De acordo com a Ecovias Sul, o material desabou por volta da 1h30. O fluxo no trecho está sendo desviado pela via marginal com apoio de equipes da concessionária que estão sinalizando a região com cones e delineadores.

Tráfego está sendo desviado pela via lateral. Stéfane Costa / RBS TV