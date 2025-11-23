Trecho da Avenida Caruccio terá bloqueio parcial nesta segunda-feira em Pelotas





O trânsito na Avenida Francisco Caruccio, no bairro Três Vendas, em Pelotas, terá bloqueio parcial a partir das 9h desta segunda-feira (24). O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) dará início à instalação de uma nova rede de distribuição de água no trecho entre a Avenida João Goulart e a rótula com a Rua João Jacob Bainy.

A intervenção deve causar lentidão no entorno, e motoristas são orientados a redobrar a atenção ou buscar rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão no local ao longo do dia para auxiliar na organização do fluxo de veículos e orientar condutores.