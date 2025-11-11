Taxista suspeito de atropelar e matar idosa em Pelotas diz que achou que colisão havia sido leve

O taxista suspeito de atropelar e matar uma idosa de 79 anos em Pelotas foi interrogado pela Polícia Civil na segunda-feira (10). O homem, de 75 anos, dirigia o Chevrolet Ônix branco identificado nas imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do atropelamento.

De acordo com o delegado Cesar Nogueira, da 2ª Delegacia de Polícia de Pelotas, o motorista inicialmente negou ter percebido a colisão, mas durante o depoimento admitiu ter ouvido “um leve impacto”. O suspeito também contou que uma passageira que estava no táxi o alertou de que alguém havia sido atingido, porém afirmou acreditar que o choque havia sido de pequena intensidade e que não teria causado ferimentos graves.

A idosa foi atingida enquanto atravessava a faixa de pedestres na Avenida Ildefonso Simões Lopes. O condutor não parou para prestar socorro e deixou o local, segundo mostram as imagens de segurança.

O motorista, que não foi preso, responde neste momento pelos crimes de homicídio culposo no trânsito, fuga do local do acidente e omissão de socorro.

