Saída de pista de carreta na BR-116 deixa condutor preso nas ferragens

Motorista ficou cerca de 1h30min preso nas ferragens. Ecovias Sul / Divulgação

Uma carreta que transportava carga viva saiu da pista no km 505 da BR-116, no sentido Pelotas, na tarde desta segunda-feira (17).

O condutor ficou cerca de 1h30 preso nas ferragens e foi resgatado por equipes da Ecovias Sul, concessionária responsável pela rodovia. O condutor, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, sofreu apenas escoriações.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava 35 bovinos. O acidente provocou o bloqueio total da pista no sentido Camaquã, devido aos animais que ficaram soltos na rodovia após a ocorrência.