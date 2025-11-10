Ponte sobre o Rio Piratinizinho, no sul do Estado, terá obras de reparo emergencial

Ponte opera no sistema pare e siga. Felipe Valduga / Grupo RBS

A ponte sobre o Rio Piratinizinho, no km 68 da BR-293 em Piratini, no sul do Estado, passará por obras de reparo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) publicou a homologação da contratação emergencial na última sexta-feira (7).

A ponte apresenta problemas estruturais desde fevereiro, após ser afetada por questões climáticas como chuvas e alagamentos. Ela se encontra em sistema pare e siga desde fevereiro deste ano.

A empresa responsável pela execução dos reparos será a Sociedade Geral de Empreitadas (Sogel). O contrato, que tem vigência até 24 de março de 2026, soma R$ 3 milhões, com início no primeiro dia útil após a publicação do extrato no Diário Oficial da União.

Segundo o presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), Ronaldo Madruga, o reparo da ponte ainda não atende às demandas da região, que busca uma reforma completa da infraestrutura.

— Nós vínhamos buscando essa obra. Solicitamos uma intervenção que garantisse o transporte, ao menos por um período, até que seja feita a reconstrução da ponte.

Madruga informou que a Azonasul busca recursos para viabilizar a reforma completa da ponte junto à Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, liderada pelo deputado federal Afonso Hamm (Progressistas).

A situação afeta diversos municípios da região, que dependem da estrutura para o transporte de mercadorias, medicamentos e pacientes que precisam de atendimento médico em outras localidades.

— Em uma situação em que a ponte fique interditada dos dois lados, seria preciso andar cerca de 200 quilômetros para levar uma mercadoria a Pinheiro Machado, por exemplo. Os outros acessos não são seguros, sem uma garantia permanente de trafegabilidade.