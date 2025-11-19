Polo Pelotas deve registrar movimento de 174 mil veículos no feriado

Controle do tráfego é apoiado por 15 câmeras distribuídas ao longo das rodovias. Divulgação / Ecovias Sul

O feriado da Consciência Negra deve aumentar o movimento nas estradas do Sul do Estado. A Ecovias Sul estima que 174 mil veículos circulem pelo Polo Rodoviário Pelotas entre esta terça (19) e sábado (23), especialmente na BR-116 e na BR-392, principais acessos para viagens entre Pelotas, Rio Grande e municípios da região.

Por causa do fluxo maior, a concessionária montou uma operação especial de atendimento. Serão intensificadas as inspeções de tráfego, e bases operacionais contarão com ambulância UTI, guinchos e equipes de resgate. As praças de pedágio terão reforço no atendimento, além das pistas automáticas, que ajudam a dar mais fluidez ao trânsito em horários de pico.

O trecho é monitorado por 15 câmeras, que permitem identificar panes, colisões ou qualquer bloqueio na pista. Quando há ocorrência, equipes são enviadas ao local — a empresa prevê tempo de resposta mais rápido durante o feriado.

Pontos de parada

Os Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs) seguem como opção para quem precisa descansar antes de seguir viagem. As unidades — localizadas em Turuçu, Cristal, Arroio Grande, Canguçu e Rio Grande — funcionam 24 horas, com sanitários, fraldário e áreas de descanso. A recomendação é evitar paradas no acostamento, onde há risco de colisões.

Atenção à chuva

Como há previsão de instabilidade para parte do período, a orientação é reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e redobrar a atenção nas ultrapassagens.