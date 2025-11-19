Pelotas e Rio Grande estão entre as 10 cidades gaúchas com mais mortes no trânsito em 2025

Duas mortes foram registradas na sexta-feira (14), nos quilômetros 9,9 e 11 da BR-392 Laura Cosme / Grupo RBS

As cidades de Pelotas e Rio Grande, no sul do Estado, estão entre as 10 com mais mortes em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Os dados do Detran RS colocam elas, respectivamente, em 4º e 10º lugar, com 26 e 19 vítimas fatais entre janeiro e outubro.

Elas seguem no ranking quando se trata de acidentes fatais, e não do número de vítimas. Neste caso, Pelotas segue ocupando o 4º lugar - com 25 ocorrências - e Rio Grande o 9º - com 18 acidentes.

Porém, esses números podem mudar, já que em novembro foram ao menos três outros acidentes fatais registrados em Pelotas e dois em Rio Grande. O caso mais recente aconteceu na segunda-feira (17), em Pelotas, quando um motociclista de 46 anos morreu após colidir em um caminhão-guincho, na Avenida João Goulart.

Já em Rio Grande, duas mortes foram registradas na sexta-feira (14) nos quilômetros 9,9 e 11 da BR-392. Os casos envolveram um motociclista - que colidiu em um caminhão - e um caminhoneiro que se envolveu em um engavetamento com outras duas carretas.

De acordo com o chefe de Polícia Federal Rodoviária da região de Pelotas, Daniel Pitrez, uma série de fatores impactam no registro de acidentes.

— É a imprudência de tomadas de decisões. Em torno de Pelotas, tivemos alguns acidentes com óbito, com motocicletas. Dos últimos cinco, quatro foram com motos. Notamos também que, nos últimos quatro óbitos, dois (condutores) não tinham carteira de habilitação e outros três não estavam regulamentados de acordo com a lei. Então, são vários fatores. Além do excesso de velocidade e uso do celular por exemplo — analisa.

Perfil das ocorrências

Rio Grande

De acordo com dados encaminhados pela Polícia Civil de Rio Grande, as vítimas de homicídios culposos envolvendo acidentes de trânsito têm, em média, 51 anos. Do total, oito vítimas são idosas, o que representa 44,4% das mortes. A mais jovem tem 14 anos e a mais velha 79.

Em relação aos locais dos acidentes, 12 foram em vias municipais e seis em rodovias. A BR-392 tem o maior registro de ocorrências.

BR-392 — 5

Centro — 2

São Miguel — 2

Cidade Nova — 2

Parque — 1

Distrito Industrial — 1

Buccholz — 1

Cassino — 1

Lagoa — 1

Ilha dos Marinheiros — 1

ERS-734 — 1

Dos 18 acidentes contabilizados pela Polícia Civil, nove envolveram motos, oito carros e seis caminhões.

De acordo com o Observatório de Segurança Pública de Rio Grande, 60% das pessoas envolvidas em acidentes com mortes não eram habilitadas.

Pelotas

De acordo com a Polícia Civil de Pelotas, as vítimas têm média de 45 anos. Do total, seis são idosos - 22% do total. A vítima fatal mais jovem faleceu aos 19 anos, e a mais velha aos 85.

A maioria dos acidentes aconteceu na BR-116, mas também houve o registro de 15 ocorrências em vias municipais.

BR-116 — 5

Três Vendas — 4

Laranjal — 3

Fragata — 3

Centro — 2

Areal — 1

BR-392 — 1 (Cascata)

Sanga Funda — 1

Dez acidentes envolveram carros, 13, motos e seis, caminhões.

Leia Mais Veja onde houve mais mortes no trânsito de Pelotas este ano

Em 2024

Ao longo de todo o ano de 2024, foram registrados 33 acidentes com mortes no trânsito em Pelotas. Nos casos, 36 pessoas morreram. Já em Rio Grande, o números de acidentes fatais em 2025 já alcançou o total de 2024, com 18 ocorrências. Foram 21 mortes no ano passado.

— A gente só comemoraria se tivesse zerado o número de acidentes graves e com óbitos. Nós analisamos todos os casos e mapeamos os trechos, contexto da ocorrência e tudo que pode ser levado em consideração para fazermos ações de conscientização — reforçou Pitrez, ao considerar que houve estabilidade na quantidade de ocorrências.

