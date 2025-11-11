Veja onde houve mais mortes no trânsito de Pelotas este ano

Até o momento, foram registrados 11 óbitos de motociclistas, quatro de pedestres, dois de ciclistas e um de pessoa ainda não identificada. Igor Islabão / Grupo RBS

Pelotas registrou 20 mortes em acidentes de trânsito nas vias públicas municipais, entre janeiro e 7 de novembro de 2025. Os dados são da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) de Pelotas.

Em comparação, foram contabilizadas 25 ocorrências com vítimas fatais ao longo de todo 2024.

Na semana passada, dois atropelamentos distintos, envolvendo idosos atravessando faixas de pedestres, reacenderam a preocupação com a segurança no trânsito.

— O que vemos é que muitos acidentes estão diretamente ligados ao desrespeito às normas de trânsito, excesso de velocidade e desatenção, muitas vezes por uso de celular ou manuseio de equipamentos no veículo — afirma Cléo Cardozo, diretor da Secretaria de Trânsito.

O levantamento das ocorrências considera tanto os óbitos registrados no local do acidente quanto aqueles que acontecem posteriormente, quando a vítima chega a ser hospitalizada, mas não resiste aos ferimentos.

Até o momento, foram contabilizados 11 óbitos envolvendo motociclistas, quatro envolvendo pedestres, dois envolvendo ciclistas e um caso ainda sem identificação do tipo de ocorrência, ou seja, o óbito foi registrado, mas não foi possível determinar a circunstância do acidente.

— A maior incidência é sempre à noite, quando também reforçamos a fiscalização, em especial, com a fiscalização de bebidas na direção — complementa.

As rodovias federais no entorno da cidade concentram a maior parte das ocorrências, enquanto nas vias municipais, os locais com maior número de acidentes fatais até o momento foram Avenida Adolfo Fetter, Domingos de Almeida e Duque de Caxias, cada uma com duas vítimas.

— A grande maioria desses acidentes é envolvendo motociclistas, com onze registrados até agora. Em relação a atropelamentos, quatro pedestres foram vítimas de acidentes de trânsito — afirma o diretor. O número não inclui as duas vítimas registradas em novembro.

Conscientização e prevenção

A educação no trânsito é apontada como fator essencial para reduzir acidentes e mortes. A STT possui um setor específico de educação para o trânsito, que realiza palestras em empresas e escolas, além de ações direcionadas a motociclistas e outras campanhas de conscientização.

As operações de fiscalização incluem blitzes noturnas, principalmente para coibir o consumo de álcool antes da direção, além de abordagens específicas a motociclistas e outros condutores.