Obra alterará trânsito sobre ponte da BR-392 em Capão do Leão nesta segunda-feira

Estrutura apresenta desgaste em razão da fuga de material. Manuelle Motta / RBS TV

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai finalizar nesta segunda-feira (10) a manutenção da cabeceira da ponte sobre o Arroio Fragata, no quilômetro 0,6 da BR-392, em Capão do Leão. O ponto fica no acesso à Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Durante o trabalho de reparo, haverá sistema de pare e siga ao longo do dia. Enquanto isso, os condutores devem utilizar a rota alternativa: acessar a avenida Três de Maio, pela BR-116, ou trafegar com atenção redobrada no local. O trabalho deve ser finalizado amanhã, dia 11.

Trecho recebeu reparo emergencial na quarta-feira (6). Manuelle Motta / RBS TV

Segundo o DNIT, o pavimento no lado esquerdo da cabeceira da ponte, no sentido Capão do Leão–Pelotas, apresenta desgaste em razão da fuga de material do aterro. Apesar da situação, o órgão afirma que não há risco estrutural e que o local está sendo monitorado.