Trânsito

Pare e siga
Notícia

Obra alterará trânsito sobre ponte da BR-392 em Capão do Leão nesta segunda-feira

Orientação é de atenção redobrada ao dirigir pelo trecho e utilizar o acesso da avenida Três de Maio como rota alternativa

Joanna Manhago

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS