Motorista uruguaio morre após veículo bater em guarita da Aduana no Chuí

Impacto destruiu parte da estrutura, localizada na zona de fiscalização de entrada e saída do país Roberto Rocha / Divulgação

Um motorista uruguaio, de 61 anos, morreu após o veículo em que estava colidir contra uma guarita da Aduana, no trecho da BR-471, no município de Chuí, na fronteira com o Uruguai. O acidente aconteceu por volta das 4h15 da madrugada desta segunda-feira (17).

O passageiro, um brasileiro de 43 anos, ficou ferido e foi levado para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.