Trânsito

Colisão fatal
Notícia

Motorista uruguaio morre após veículo bater em guarita da Aduana no Chuí

Acidente ocorreu no início da manhã desta segunda-feira na BR-471; passageiro brasileiro ficou ferido

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

Stéfane Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS