Motorista de Pelotas morre em acidente envolvendo três carretas em Rio Grande

Motorista morreu no local e outro condutor foi encaminhado ao hospital; o terceiro envolvido não ficou ferido.

Na tarde desta sexta-feira (14), um grave acidente envolvendo três caminhões no km 11 da BR-392, no Distrito Industrial de Rio Grande, resultou na morte de Iago de Souza Lima, natural de Pelotas. A colisão ocorreu por volta das 15h30min e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Ecovias Sul.

Segundo informações preliminares, um dos motoristas morreu no local enquanto outro foi encaminhado à Santa Casa do Rio Grande para atendimento médico. O condutor Reginaldo Barros, que estava envolvido no acidente, relatou os momentos seguintes à colisão.

— Eu estava parado na fila dupla, com o pisca-alerta ligado, esse senhor simplesmente bateu, ele por um lado, a cabine por outro. O outro condutor, que estava atrás de mim, se sentiu mal e ajudei ele, ele foi para o hospital — contou.

A ocorrência teria sido provocada por um engavetamento e havia óleo sobre a pista, o que deixou o trânsito fluindo em meia pista durante o atendimento da ocorrência. Autoridades seguem apurando as causas do acidente.