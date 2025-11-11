Motorista acusado de atropelar e matar professora no Cassino é solto e passa a usar tornozeleira eletrônica

O motorista acusado de atropelar e matar a professora Aimée Bolaños, de 81 anos, em março deste ano, no Balneário Cassino, está em liberdade provisória e passa a usar tornozeleira eletrônica.
O homem deixou a Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg) no dia 3 de novembro. De acordo com a Polícia Civil, o uso da tornozeleira foi determinado devido ao risco de fuga. Ele garantiu a liberdade condicional após pedido da defesa.
O Ministério Público denunciou o homem, de 35 anos, por homicídio com dolo eventual duplamente qualificado, ao entender que ele assumiu o risco de causar a morte ao dirigir sob efeito de álcool e gerar perigo às pessoas que trafegavam pelo local.
Relembre
Aimée foi atropelada na Avenida Rio Grande — a principal do balneário — no dia 23 de março. O impacto lançou o corpo da vítima contra a grade de um prédio.
No dia do acidente, o teste do bafômetro confirmou o consumo de bebida alcoólica pelo motorista. Ele foi detido pela polícia e encaminhado à delegacia após a ocorrência. Ele teria ainda ameaçado um policial civil, segundo apontou o inquérito, e permaneceu calado durante o depoimento.
Natural de Cuba, ela era professora da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).