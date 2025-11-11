Trânsito

Atropelamento no Cassino
Notícia

Motorista acusado de atropelar e matar professora no Cassino é solto e passa a usar tornozeleira eletrônica

Homem foi denunciado por homicídio com dolo eventual e deixou a Penitenciária de Rio Grande no início do mês; Aimée Bolaños tinha 81 anos

Joanna Manhago

