Trânsito

Colisão fatal
Notícia

Motociclista morre em acidente na Avenida João Goulart, em Pelotas

Caso registrado no final da tarde de segunda-feira (17) envolveu uma motocicleta e um caminhão-guincho

Joanna Manhago

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS