Motociclista morre em acidente na Avenida João Goulart, em Pelotas

Vítima dirigia uma moto Honda CG no sentido Fenadoce - Bairro, quando colidiu em caminhão que trafegava no sentido contrário. Igor Islabão / Grupo RBS

Dioner Amarim Ferrari, de 46 anos, morreu após sofrer um acidente na Avenida João Goulart, no bairro Fragata, em Pelotas. A colisão aconteceu no final da tarde de segunda-feira (17), envolvendo a moto que ele dirigia e um caminhão-guincho.

De acordo com o depoimento de testemunhas à Polícia Civil, Dioner dirigia uma moto Honda CG no sentido Fenadoce - Bairro, quando colidiu em um caminhão que trafegava no sentido contrário. Uma das pessoas ouvidas afirmou que o veículo de carga teria cortado a via para acessar um posto de combustível.

O passageiro da moto, ao perceber que haveria uma colisão, pulou do veículo - ele teve escoriações leves. O motorista do caminhão não se machucou.