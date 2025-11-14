Mãe e filha são atropeladas em acidente na RS-734, em Rio Grande

O estado de saúde delas ainda não foi divulgado pelas autoridades. Joanna Manhago / Grupo RBS

Na tarde desta sexta-feira (14) um acidente na RS-734, em Rio Grande, deixou uma mãe e sua filha feridas após serem atropeladas por um veículo Chevrolet Spin. O condutor permaneceu no local.

De acordo com as primeiras informações, as duas foram socorridas no local e encaminhadas à Santa Casa do Rio Grande para avaliação médica. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado pelas autoridades.

O atropelamento ocorreu em frente ao Partage Shopping, próximo ao km 9. Em razão do acidente, foi necessário realizar desvio do trânsito pela rua lateral, causando lentidão na região.

Equipes de atendimento fiscalização estão no local para controlar o tráfego e realizar os levantamentos sobre as circunstâncias do atropelamento.