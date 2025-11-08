Idosa de 79 anos morre atropelada na Avenida Ildefonso Simões Lopes, em Pelotas

Margarida Tavares da Silva, de 79 anos, morreu no final da tarde de sexta-feira (7), por volta das 18h30, após ser atropelada enquanto atravessava a Avenida Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Vendas, em Pelotas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima atravessava a faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo do modelo ônix, utilizado como táxi.

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento da colisão, que mostram quando o motorista do veículo foge do local sem prestar socorro.

Ainda conforme a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como homicídio doloso na direção de veículo automotor.