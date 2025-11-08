Trânsito

Acidente fatal
Notícia

Idosa de 79 anos morre atropelada na Avenida Ildefonso Simões Lopes, em Pelotas

Vítima atravessava a faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo do modelo ônix, utilizado como táxi

Laura Cosme

